MLB》只差一壘安就達成完全打擊... 皇家小惠特挨球吻險引發大場面

皇家強打小惠特。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕皇家強打小惠特(Bobby Witt Jr.)今天交出三壘安打、二壘安打、以及全壘打的表現,全場3安3打點,只差一壘安打就能達成完全打擊,但他在第6局挨觸身球,讓全場皇家球迷噓聲伺候。皇家隊投手也在第7局回敬觸身球,更讓主審當下對雙方祭出警告。皇家最後以10比4擊敗響尾蛇。

小惠特首打席敲出三壘安打,第二打席敲出二壘安打,小惠特第三打席轟出三分砲,前5局就擊出3安,只差一壘安打就能創下34年來首位皇家選手達成完全打擊的壯舉。前一位達成完全打擊的皇家選手,已經是1990年7月25日的名人堂球星「皇家先生」布瑞特(George Brett)。

未料小惠特第6局上場打擊時,被響尾蛇投手卡斯泰拉諾斯(Humberto Castellanos)一顆失投的91.7英哩的伸卡球砸中,讓小惠特無緣挑戰完全打擊。待在打擊準備區的皇家球星培瑞茲(Salvador Perez)也當場開嗆對手。

到了第7局上,皇家投手施萊伯(John Schreiber)在2出局後,對響尾蛇莫雷諾(Gabriel Moreno)丟觸身球,讓主審貝克(Jordan Baker)當下與其他裁判們討論後,就對雙方提出警告。響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)上場與主審理論,就遭到驅逐出場。

小惠特在8局下有最後一次的打擊機會,但可惜敲成飛球出局,未能達成完全打擊的壯舉。皇家最後仍收下4連勝,目前以56勝45敗暫居美國聯盟中區第二。響尾蛇吞敗後,目前以51勝50敗暫居國家聯盟西區第三。

Bobby Witt Jr. gets plunked just a single shy of the cycle The Royals and their fans were NOT happy pic.twitter.com/CEKDjjlJEP

The Royals retaliated for the Diamondbacks hitting Bobby Witt Jr. and the umps warned both dugouts



Diamondbacks manager Torey Lovullo was HEATED and got ejected, Salvador Perez had some strong words in the exchange too pic.twitter.com/2m1lr9djfn