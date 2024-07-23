MLB》只差一壘安就達成完全打擊... 皇家小惠特挨球吻險引發大場面

皇家強打小惠特。（美聯社）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕皇家強打小惠特（Bobby Witt Jr.）今天交出三壘安打、二壘安打、以及全壘打的表現，全場3安3打點，只差一壘安打就能達成完全打擊，但他在第6局挨觸身球，讓全場皇家球迷噓聲伺候。皇家隊投手也在第7局回敬觸身球，更讓主審當下對雙方祭出警告。皇家最後以10比4擊敗響尾蛇。
小惠特首打席敲出三壘安打，第二打席敲出二壘安打，小惠特第三打席轟出三分砲，前5局就擊出3安，只差一壘安打就能創下34年來首位皇家選手達成完全打擊的壯舉。前一位達成完全打擊的皇家選手，已經是1990年7月25日的名人堂球星「皇家先生」布瑞特（George Brett）。
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未料小惠特第6局上場打擊時，被響尾蛇投手卡斯泰拉諾斯（Humberto Castellanos）一顆失投的91.7英哩的伸卡球砸中，讓小惠特無緣挑戰完全打擊。待在打擊準備區的皇家球星培瑞茲（Salvador Perez）也當場開嗆對手。
到了第7局上，皇家投手施萊伯（John Schreiber）在2出局後，對響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno）丟觸身球，讓主審貝克（Jordan Baker）當下與其他裁判們討論後，就對雙方提出警告。響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）上場與主審理論，就遭到驅逐出場。
小惠特在8局下有最後一次的打擊機會，但可惜敲成飛球出局，未能達成完全打擊的壯舉。皇家最後仍收下4連勝，目前以56勝45敗暫居美國聯盟中區第二。響尾蛇吞敗後，目前以51勝50敗暫居國家聯盟西區第三。
Bobby Witt Jr. gets plunked just a single shy of the cycle— Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 23, 2024
The Royals and their fans were NOT happy pic.twitter.com/CEKDjjlJEP
The Royals retaliated for the Diamondbacks hitting Bobby Witt Jr. and the umps warned both dugouts— Jomboy Media （@JomboyMedia） July 23, 2024
Diamondbacks manager Torey Lovullo was HEATED and got ejected, Salvador Perez had some strong words in the exchange too pic.twitter.com/2m1lr9djfn
皇家強打小惠特挨觸身球。（美聯社）