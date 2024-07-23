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奧運羽球》戴資穎4度爭戰五環殿堂締前所未有壯舉 外媒看好再站頒獎台

2024/07/23 11:22

戴資穎。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運倒數3天，台灣羽球一姐戴資穎生涯第4度挑戰奧運，五環殿堂的最後一舞要力拚首面女單金牌。《路透社》撰文點出戴資穎本屆參賽所締造的壯舉，同時也看好她再度站上頒獎台。

《路透社》指出，傳統觀點認為羽球強度激烈，女性頂尖選手的平均退役年齡遠低於30歲。然而本屆有5位女單選手4度征戰奧運，創下前所未有壯舉，分別為台灣戴資穎、泰國伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、比利時譚蓮妮（Lianne Tan）、香港謝影雪與加拿大李文珊（Michelle Li）。

「這些成就因為她們是女性而被忽視。」前英格蘭名將、現任BWF理事會成員的佩里（Nora Perry）表示，「這些都不被當回事，當男性做出非凡的事情時，就會被登上頭版慶祝。」《路透社》指出，女性為了能參加奧運付出艱苦鬥爭，相較某些運動，羽球在性別平等方面表現落實。

而在上述5位女單球員中，《路透社》最看好戴資穎能再度奪牌，「東京奧運銀牌得主戴資穎最有希望登上頒獎台。」《路透社》認為伊瑟儂也不容小覷，佩里則表示，「每次奧運間隔4年，能在這期間保持不受大傷，還能在最高水準競爭，這是令人驚嘆的成就。」

來自比利時的譚蓮妮是該國首位女性羽球奧運國手，21歲時在倫敦展開奧運之旅，自那時起，她取得牙醫執照還步入婚姻，也參加了里約與東京奧運。本屆她小組賽將與戴資穎與依瑟儂爭取晉級門票。「看到我的名字與其他4人並列，真的很特別。」譚蓮妮說道。

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