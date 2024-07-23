MLB》買個吃的就撿到大谷第30轟 幸運道奇粉直呼不可思議

Jon Kramer秀出大谷翔平的全壘打球。（圖取自Jon Kramer IG）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天在主場遇到紅襪，大谷翔平於5局下半轟出本季第30發全壘打，這顆飛行距離473英呎的怪力彈幾乎要飛出球場，而撿到這顆球的全壘打球也出面受訪，直呼超幸運。

該名撿到大谷本季30轟的球迷Jon Kramer接受訪問，指出其實他買的票是在三壘那邊，當時他已經離開座位在外野販賣部買東西吃，正巧大谷翔平這發怪力彈就打在販賣部前面，讓他幸運撿到這顆全壘打。

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Jon Kramer受訪時透露，其實當下是在販賣部的螢幕看到大谷翔平打全壘打，讓他一開始覺得很不幸運、都去現場了沒能親眼見證大谷開轟，沒想到陰錯陽差球就落在他身旁。

Jon Kramer說，他去現場看了這麼多次球來，這是第一次撿到全壘打球。有趣的是，他的未婚妻Julia Brosseau來自波士頓，本來還戴著紅襪的帽子來看球，不過當Jon Kramer撿到球引來球迷、日本記者拍照後，Julia Brosseau只能把帽子拿掉合影。

「這一切都太不現實了。」Jon Kramer說道，這是場週日全國直播的比賽，讓他瞬間成為球迷、社群媒體焦點，而他也有將聯絡方式留給道奇球團，希望可以獲得大谷簽名，不過Jon Kramer說，就算最後沒有大谷簽名，這顆球還是非常有紀念價值。

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