晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》買個吃的就撿到大谷第30轟 幸運道奇粉直呼不可思議

2024/07/23 11:47

Jon Kramer秀出大谷翔平的全壘打球。（圖取自Jon Kramer IG）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天在主場遇到紅襪，大谷翔平於5局下半轟出本季第30發全壘打，這顆飛行距離473英呎的怪力彈幾乎要飛出球場，而撿到這顆球的全壘打球也出面受訪，直呼超幸運。

該名撿到大谷本季30轟的球迷Jon Kramer接受訪問，指出其實他買的票是在三壘那邊，當時他已經離開座位在外野販賣部買東西吃，正巧大谷翔平這發怪力彈就打在販賣部前面，讓他幸運撿到這顆全壘打。

Jon Kramer受訪時透露，其實當下是在販賣部的螢幕看到大谷翔平打全壘打，讓他一開始覺得很不幸運、都去現場了沒能親眼見證大谷開轟，沒想到陰錯陽差球就落在他身旁。

Jon Kramer說，他去現場看了這麼多次球來，這是第一次撿到全壘打球。有趣的是，他的未婚妻Julia Brosseau來自波士頓，本來還戴著紅襪的帽子來看球，不過當Jon Kramer撿到球引來球迷、日本記者拍照後，Julia Brosseau只能把帽子拿掉合影。

「這一切都太不現實了。」Jon Kramer說道，這是場週日全國直播的比賽，讓他瞬間成為球迷、社群媒體焦點，而他也有將聯絡方式留給道奇球團，希望可以獲得大谷簽名，不過Jon Kramer說，就算最後沒有大谷簽名，這顆球還是非常有紀念價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。