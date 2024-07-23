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MLB》曾羨慕大谷能二刀流 名人堂球星之子曝已逝父親對翔平的期望

2024/07/23 12:03

道奇巨人賽前舉行巨人名人堂球星梅斯的追悼儀式。圖左為道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts），右邊為梅斯的兒子麥可。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今於主場展開與巨人的系列賽，賽前還為今年6月過世的巨人名人堂傳奇球星梅斯（Willie Mays）舉辦追悼儀式，梅斯的兒子麥可（Michael Mays）在儀式中，透露已逝父親曾非常羨慕大谷翔平能夠二刀流。

梅斯1951年拿下新人王，1954年與1965年奪得年度MVP，生涯共入選24次全明星，12座金手套，1次打擊王，在1954年拿到世界大賽冠軍，被認為是史上最全能的球星，以及棒球史上數一數二的中外野手。

梅斯的兒子麥可透露，當大谷翔平來到美國挑戰大聯盟時，梅斯對他表示羨慕，「因為在他的時代，二刀流是不被允許的。所以得知在天使隊可以同時進行投打二刀流時，他感到非常驚訝。」

被問及是否認為梅斯也能以二刀流表現出色，麥可表示，「我認為他做得到，在進職棒前他也當過投手。不僅如此，他在美式足球中擔任四分衛，在籃球中打控球後衛，表現都相當出色。」

麥可透露，自從大谷來到大聯盟後，梅斯也持續關注他的表現，「他關心大谷能夠維持二刀流多久，他希望大谷能長久堅持下去，不要受傷，他希望大谷能實現其他人未曾達到的成就。」

大谷翔平。（美聯社）

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