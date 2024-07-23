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奧運》紙板床夠穩嗎？世錦賽鞍馬金牌、網球女將大動作測試

2024/07/23 11:40

巴黎奧運主打環保紙板床。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運將至，各國代表隊都已陸續抵達，而選手村除了少了空調，主打環保的紙板床也引起熱議，有選手還為此進行測試，證明耐重力十足，確實沒有問題。

巴黎奧運強調環保，因此也沿用3年東京奧運的環保紙板床，以及特製床墊，是足以承受200公斤的重量。

澳洲網球女將薩維爾（ Daria Saville）抵達選手村後，也和隊友佩雷茲（Ellen Perez）挑戰紙板床的耐重力，在床上進行抬腿、深蹲跳、殺球、還有跳水動作檢測，紙板床都沒有出現異狀，相當穩固。

去年世錦賽體操鞍馬金牌得主、愛爾蘭名將麥克萊納漢（Rhys McClenaghan）3年前東奧就測試過床的極限，證明不是只能承受一人的重量，如今，他來到巴黎後又再度進行類似測試，在床上做出各種動作，激烈猛跳也不會倒榻。

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