奧運》紙板床夠穩嗎？世錦賽鞍馬金牌、網球女將大動作測試

巴黎奧運主打環保紙板床。(資料照)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕巴黎奧運將至,各國代表隊都已陸續抵達,而選手村除了少了空調,主打環保的紙板床也引起熱議,有選手還為此進行測試,證明耐重力十足,確實沒有問題。

巴黎奧運強調環保,因此也沿用3年東京奧運的環保紙板床,以及特製床墊,是足以承受200公斤的重量。

請繼續往下閱讀...

澳洲網球女將薩維爾( Daria Saville)抵達選手村後,也和隊友佩雷茲(Ellen Perez)挑戰紙板床的耐重力,在床上進行抬腿、深蹲跳、殺球、還有跳水動作檢測,紙板床都沒有出現異狀,相當穩固。

Daria Saville and Ellen Perez test out the cardboard beds at the Olympic Village.

BTW Daria has other videos on her Instagram from prior days showing the village, dining areas, etc. pic.twitter.com/bLjGgGSeeo