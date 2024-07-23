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PLG》富邦勇士洋將陣容重建第一步 簽下打過特攻、獵鷹的金恩補火力

2024/07/23 11:42

臺北富邦勇士簽約洋將金恩（Nick King）與許總ABL時期相識，盼為團隊挹注得分火力。（勇士提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG富邦勇士上季無緣4連霸，甚至直接被拒絕於季後賽之外，如今改革勢在必行，今天就先宣布簽下洋將金恩（Nick King），期待能扛起球隊的進攻重任，替勇士貢獻穩定火力。

來自美國28歲的金恩擁有優異身材條件與爆發力，未來將穿上勇士7號球衣，他曾打過ABL菲律賓火焰，並入選ABL年度第一隊，在2020年至荷蘭籃球聯賽發展，率隊奪總冠軍，再來也曾回到NBA發展聯盟風城公牛闖蕩。

金恩在2023年加入新北中信特攻，幫助球隊奪下隊史首冠，隔年轉戰台鋼獵鷹，出賽22場，場均繳出24.2分、10.3籃板、5.7助攻、1.9抄截，展現多元進攻手段與得分爆發力。

勇士總教練許晉哲與金恩在2019-2020賽季、勇士征戰ABL聯賽時期相識，許晉哲表示，「我們在ABL時期就互相認識了，當時他在菲律賓火焰隊和我們交手，他的表現相當出色，後來他來到台灣打球，不斷精進自我，從數據上也能明顯看見，無論在得分、籃板、助攻等方面的表現都非常全能。今年團隊面臨換血階段，希望他的加入能與隊友產生更好的化學效應，幫助球隊打出佳績！」

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