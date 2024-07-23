MLB》大物新秀再見安打初體驗！衛冕軍遊騎兵延長賽氣走白襪

遊騎兵朗福德在延長賽敲出生涯首支再見安，助球隊取得勝利。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵將在主場與白襪進行4連戰，今日首戰雙方就殺進延長加賽，最終衛冕軍靠著大物新秀朗福德（Wyatt Langford）敲出生涯首支再見安打，幫助球隊以4：3氣走對手捍衛主場。

白襪在前8局靠著潘姆（Tommy Pham）首局轟出的陽春砲在內攻下兩分，而遊騎兵則是在3、5局下由希米恩（Marcus Semien）與塔維拉斯（Leody Taveras）雙雙開轟也有兩分進帳。

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9局上半白襪輪到德容（Paul DeJong）打擊，滿球數的情況下咬中速球大棒一揮，將小白球轟出左外野大牆外，這發全壘打幫助白襪攻下超前分；不過遊騎兵也不是省油的燈，在一、三壘有跑者時，海姆（Jonah Heim）鎖定好球帶外側速球，打穿二游防區形成安打攻下追平分，也將戰局帶進延長加賽。

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10局上半進入二壘有人的突破僵局延長賽，遊騎兵換上投手赫南德茲（Jonathan Hernández）送給對手3上3下，而打線也給予回應，先是靠著犧牲觸擊將跑者送上三壘，隨後席格（Corey Seager）與史密斯（Will Smith）遭到連續敬遠，滿壘的狀況下輪到朗福德打擊，而他也沒讓主場球迷失望，相中內角低位置橫掃球，紮實咬中打向左外野深遠飛球形成再見安打。幫助球隊收下勝利。

投手部分，遊騎兵先發投手羅倫森（Michael Lorenzen）主投5局僅失兩分，並送出多達8張老K，6局接替的牛棚投手勒克萊爾（José Leclerc）吃掉兩局送出4K，完美凍結分差，後面上場的3位投手也都將傷害降到最低，是衛冕軍能拿下比賽的功臣之一。

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