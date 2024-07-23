棒球》巫苡萱、壯壯受邀 8月18日赴美聖荷西參與台灣日

活力人氣女神巫苡萱及壯壯受邀8月18日前往美國加州聖荷西（San Jose Giants），共襄盛舉台灣日。（壯壯提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕活力人氣女神巫苡萱及壯壯受邀8月18日前往美國加州聖荷西（San Jose Giants），共襄盛舉台灣日。

此次台灣日首度在小聯盟球場San Jose Giants舉辦，當日爲聖荷西巨人隊（San Jose Giants）將對決史塔克頓港口隊（Stockton Ports），台灣旅美球員沙子宸也將隨隊比賽。

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當日除了包下球場Furture Club社交區，還提供豐富的酒水餐點！除此之外，現場野餐座位區適合全家大小，兒童可以在Family Fun Zone 家庭歡樂區體驗彈跳屋、投球等免費遊戲。這次台灣日要讓參與的球迷朋友們，有個難忘的仲夏夜之夢。

苡萱表示：「連續兩年都能夠參加在美國的台灣日，真的感到很榮幸也很開心，在美國的僑胞都很熱情，我已經迫不及待要跟大家見面了！」

壯壯笑說：「這是我第四次參加台灣日，這次也會在球場碰到旅美球員沙子宸，一個人隻身在外打拼很辛苦，我會準備台灣的家鄉味帶給他，希望能夠幫他加油打氣！」

主辦單位北美台灣一級棒聯盟阿文哥表示，每年的台灣日都是僑胞最引頸期盼的活動，也希望透過棒球運動凝聚海外同胞的心，讓美國主流更認識台灣！

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