晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

棒球》巫苡萱、壯壯受邀 8月18日赴美聖荷西參與台灣日

2024/07/23 11:50

活力人氣女神巫苡萱及壯壯受邀8月18日前往美國加州聖荷西（San Jose Giants），共襄盛舉台灣日。（壯壯提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕活力人氣女神巫苡萱及壯壯受邀8月18日前往美國加州聖荷西（San Jose Giants），共襄盛舉台灣日。

此次台灣日首度在小聯盟球場San Jose Giants舉辦，當日爲聖荷西巨人隊（San Jose Giants）將對決史塔克頓港口隊（Stockton Ports），台灣旅美球員沙子宸也將隨隊比賽。

當日除了包下球場Furture Club社交區，還提供豐富的酒水餐點！除此之外，現場野餐座位區適合全家大小，兒童可以在Family Fun Zone 家庭歡樂區體驗彈跳屋、投球等免費遊戲。這次台灣日要讓參與的球迷朋友們，有個難忘的仲夏夜之夢。

苡萱表示：「連續兩年都能夠參加在美國的台灣日，真的感到很榮幸也很開心，在美國的僑胞都很熱情，我已經迫不及待要跟大家見面了！」

壯壯笑說：「這是我第四次參加台灣日，這次也會在球場碰到旅美球員沙子宸，一個人隻身在外打拼很辛苦，我會準備台灣的家鄉味帶給他，希望能夠幫他加油打氣！」

主辦單位北美台灣一級棒聯盟阿文哥表示，每年的台灣日都是僑胞最引頸期盼的活動，也希望透過棒球運動凝聚海外同胞的心，讓美國主流更認識台灣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。