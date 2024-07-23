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日韓OB賽》狂！曾來台開球的42歲「筋肉超人」轟逆轉彈 率日本擊退南韓

2024/07/23 12:54

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日韓傳奇球星OB賽昨天在日本火腿主場艾斯康球場登場，今年6月曾來台到大巨蛋為中信兄弟「阪神主題日」開球的前日職球星糸井嘉男，這位42歲、擁有「筋肉超人」之稱的昔日強打昨晚擊出逆轉三分砲，幫助日本隊以10比6擊敗南韓。

這場傳奇OB賽打7局，兩隊傳奇球星都是過去國家隊常客，雙方精銳盡出、共有21名投手登板。日本隊先發投手是49歲的上原浩治，南韓隊先發則是45歲左投李惠踐。

前5局打完日本隊以5比6落後，第6局糸井嘉男轟出逆轉右外野三分砲，幫助日本隊單局灌進5分，最後日本隊贏得這場傳奇OB賽勝利。糸井嘉男單場3安打，包含一發關鍵三分砲，獲得單場MVP，也拿到100萬日圓的獎金。

糸井嘉男賽後表示，要把這場勝利給日本隊監督原辰德，昨天也剛好是原辰德66歲的生日。糸井嘉男也說，一開始想開心打球，但比賽後發現大家都很認真，南韓投手的球速非常快，大家都很厲害，自己很認真了。

現年53歲的南韓傳奇球星李鍾範擔任開路先鋒，單場擊出3安，他表示自己身體有點感冒，但眼前有很棒的對手，因此很緊張，認為自己打得很棒，「今天（指昨天）真的開心，就像街頭的業餘棒球一樣，很開心很棒。」李鍾範也讚賞艾斯康球場是一座很棒的球場。

這場日韓傳奇OB賽還有特別的開場秀，前日本火腿球星杉谷拳士在賽前獨自乘坐降落傘，從艾斯康球場高處降落在場內，讓現場球迷們驚呼連連。

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