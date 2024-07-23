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MLB》大谷沒敲安吞2K！T.赫南德茲猛打化身「關鍵先生」率道奇4連勝

2024/07/23 12:42

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與巨人展開系列戰，大谷翔平3打數0安打吞下2K，但道奇靠著T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）化身「關鍵先生」，單場上演猛打賞還屢屢敲出超前安打，幫助道奇以3：2力克巨人，收下4連勝。

道奇今天派出新秀萊恩（River Ryan）迎接他的大聯盟處女秀，他前3局沒有掉分，4局上遇到亂流，2出局一、二壘有人時投出四壞保送，捕手史密斯（Will Smith）又發生捕逸，導致萊恩失掉他在大聯盟的第1分，不過這分不算在他的自責分，隨後萊恩用三振化解危機。

4局下道奇有所回應，T.赫南德茲面對巨人塞揚左投史奈爾（Blake Snell）的內角低變速球，一棒撈出左外野形成陽春砲，本季第21轟出爐，幫助道奇1：1扳平戰局。

萊恩投到6局上又陷入1出局一、二壘有人危機，道奇換上左投費西亞（Alex Vesia）登板，他連飆2K力保不失。萊恩大聯盟初登板5.1局被敲4安，送出2K、3BB，失掉1分沒有自責分。6局下T.赫南德茲再度棒打史奈爾，2出局二壘有人的適時安打，讓道奇2：1超前。

道奇7局上換上另一名牛棚左投亞柏格（Ryan Yarbrough），他上場立刻飆出三振，結果面對下一棒的費茲傑拉（Tyler Fitzgerald），一顆失投伸卡球被狠狠逮中形成追平比分陽春砲，雙方再度回到平手局面。

8局下，道奇靠著K.赫南德茲（Kike Hernandez）率先敲出二壘安打攻占得點圈，下一棒大谷翔平遭到三振，史密斯獲得保送，佛里曼（Freddie Freeman）擊出滾地球形成2出局一、三壘有人，結果又是T.赫南德茲建功，敲出中間穿越安打，再次打回超前分。

T.赫南德茲此役4打數3安打上演猛打賞，不僅敲出追平陽春砲，還兩度擊出超前安打，單場貢獻3分打點。9局上道奇推出老將哈德森（Daniel Hudson）關門，他也順利收下本季第7次救援成功，道奇獲得4連勝。

大谷翔平首打席選到四壞保送，並馬上發動盜壘，不過今挑戰後改判刺殺。3局下第二打席遭到三振，6局下第三打席敲出一壘滾地出局。8局上第四打席得點圈有人有望建功，卻再次遭到三振。此役大谷3打數0安打吞2K，選到1保送，賽後打擊率0.313，攻擊指數1.033。

T.赫南德茲。（美聯社）

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