清大運科系兩學生前進巴黎奧運射劍反曲躬女團賽，學校號召師生加油。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2024法國巴黎奧運即將在7月26日登場，台灣奧運代表團都已陸續抵達巴黎，清華大學今年也有學生參加巴黎奧運，是運科系的學生邱意晴和李彩綺，兩人將代表台灣參加射箭隊反曲弓女子團體賽，清大也將為清華小參加巴黎奧運集氣加油。

清大表示，本屆巴黎奧運台灣隊射箭反曲弓女團當中，有2人是自清華，是運科系大三邱意晴與運科系大二李彩綺。邱意晴曾在採訪中提到，目標是為台灣帶回獎牌，李彩綺則說，希望今年的頒獎台上可以聽到台灣的會歌。

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此外，清大運科系校友陳念琴，也將參賽巴黎奧運拳擊項目，這也是陳念琴第三度參加奧運，由新竹市在地培養的拳擊女王陳念琴取得2024巴黎奧運拳擊66公斤量級門票，陳念琴撐過罹癌低潮及調養，將樂觀面對各種挑戰，希望為台灣拿下拳擊獎牌。

清大也請師生和校友一起為清華健兒集氣加油，祝願他們再創佳績。女子射箭賽程時間如下：而7月25日下午3：30射箭女子資格賽，7月28日下午3：30射箭女子團體賽，8月2日下午3：30射箭混合團體賽。

清大運科系校友陳念琴（左）今年第三度挑戰奧運，她代表台灣隊參加巴黎奧運66公斤拳擊競賽，她在前往巴黎前與教練柯文明（右）合影。（照片取自陳念琴臉書）

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