MLB》洋基打線甦醒狂敲15安！索托有感而發：需要不只2人才能夠...

索托。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以9：1大勝光芒，系列賽2：2戰平，條紋軍打線此役也擺脫過去2戰的低迷狀況，團隊一共敲出15支安打，包含5發全壘打。對於洋基的近況與今天的好表現，此役雙響砲的洋基強打索託（Juan Soto）賽後也吐露心聲。

洋基隨著球季進行，狀況逐漸下滑，除了賈吉（Aaron Judge）與索托正常發揮外，其餘打者無法提供更多火力支援。不過今天不一樣，團隊狂掃15支安打，就連低潮的拉梅修（DJ LeMahieu）也扛出本季首轟，終結連18打數無安打；維杜戈（Alex Verdugo）也敲安終結連20打數無安打窘境。

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賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我們不會每天都能拿到9分，昨天4：6輸球，我覺得我們有很多好的擊球內容，而今天我們能延續下去，我們也有能力將球直接送出場外。」

先前大都會投手、曾效力洋基的塞維里諾（Luis Severino）受訪曾開玩笑表示，洋基打線現階段只有2個打者能打，而今天洋基打線總算振作，先發9人僅萊斯（Ben Rice）沒有敲安。對於球隊今天的表現，索托說道，「我們終究需要大家的努力，需要不只2個人才能打進世界大賽，並奪下總冠軍。」

除了索托今天雙響砲之外，先發投手羅冬（Carlos Rodon）7局10K僅失1分的優質先發，也是洋基奪勝功臣。光芒總教練凱許（Kevin Cash）直言，「我們無能為力，他投出一場精采絕倫的比賽。這表現和我們所見過的一樣好，當他狀況好時，我們都知道他多有天分，不幸的是今天我們就遇到了。」

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