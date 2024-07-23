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MLB》前道奇右投遭釋出後轉戰韓職LG雙子 美媒盼他再投回大聯盟

2024/07/23 13:56

赫南德茲。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《MyKBO.net》消息，韓國職棒LG雙子宣布簽下本季曾待過道奇的29歲右投赫南德茲（Elieser Hernández）。由於韓職規定一支球隊只能有2名洋投，因此LG雙子也將另一位右投凱利（Casey Kelly）釋出。

赫南德茲曾是馬林魚潛力新秀，2020年至2021年為馬林魚先發17場，77.1局投球防禦率為3.84，三振率26.3%，保送率僅5.7%，表現不俗。但從那之後赫南德茲變找不回過往身手，2022年表現掙扎，防禦率高達6.35。

赫南德茲於2023季前被交易至大都會，但由於肩傷並沒有大聯盟出賽紀錄。今年以小聯盟合約加盟道奇，在3A表現出色，但被道奇拉上大聯盟5場比賽挨5轟，防禦率8.38，遭到DFA。之後他與釀酒人簽下大聯盟合約，但投4場就再度被DFA。

如今赫南德茲選擇轉戰韓職，《MLBTR》指出，近年有許多投手在韓職投出一片天，成功回到大聯盟的案例，最新的例子就是目前效力白襪的費德（Erick Fedde），他在去年獲得韓職MVP，並以2年1500萬美元合約加盟白襪。《MLBTR》表示，這對赫南德茲將會是最佳情況，目前已有不少球員在這條道路上取得成功。

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