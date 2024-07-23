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MLB》專剋大谷！ 巨人菜鳥左投本季四度讓「打者翔平」吞K

2024/07/23 14:14

大谷翔平。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平今天3打數沒有敲安，吞2次三振，包含生涯面對巨人26歲左投E.米勒（Erik Miller）4打數都吞K，道奇靠T.赫南德茲（Teoscar Hernández）單場3安猛打、包含一發陽春砲，幫助道奇隊以3比2擊敗巨人。巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）說，封鎖大谷並不是一件容易的事情。

道奇8局下進攻，E.米勒這時登板後援，一上來被道奇工具人E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲二壘安打，接下來輪到大谷翔平打擊。E.米勒用4顆球就三振大谷，雙方生涯4次對決，大谷都是吞K。

該半局E.米勒丟保送後，2出局 道奇2出局攻占一、三壘，巨人換R.羅德里奎茲（Randy Rodríguez）後援，仍被T.赫南德茲擊出超前安打，巨人最後吞近4戰第3敗。

梅爾文受訪說，第8局派E.米勒上場就是要壓制大谷翔平，認為這是與左打者之間的對決，E.米勒在與大谷的交手中取得成功。

E.米勒此戰0.2局失1分，被敲1安，三振、保送各1次，吞本季第3敗，賽後防禦率為3.43。今年是E.米勒的大聯盟新人賽季，本季出賽46場，共投44.2局賞51次三振，每局被上壘率為1.21。

這是大谷翔平相隔7場沒有出現安打，賽後打擊率為3成13，整體攻擊指數（OPS）為1.033。

巨人26歲左投E.米勒。（資料照，美聯社）

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