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韓職》打球態度太差？打擊率3成、10轟的洋砲意外遭斗山熊釋出

2024/07/23 15:21

拉莫斯。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職斗山熊今天突然宣布更換洋砲，捨棄交出10轟、打擊率3成05的外野手洋砲拉莫斯（Henry Ramos），並以總值30萬美元合約網羅加拿大籍的洋砲楊恩（Jared Young）。

曾待過大聯盟響尾蛇、紅人的拉莫斯，今年是拉莫斯旅韓的第二個賽季。他去年待在KT巫師，今年以總值約70萬美元轉戰斗山熊。

拉莫斯本季出賽80場交出10轟、48分打點，打擊率3成05的成績，上壘率3成60，長打率4成82，整體攻擊指數高達0.842。拉莫斯開季前21場比賽的打擊率為2成44，但他在5月份交出3成87的高打擊率，7月份11場比賽的打擊率也有3成04。

雖然拉莫斯在進攻數據上表現良好，但斗山熊並不滿意他在防守端和跑壘方面表現，缺乏積極性。

《韓聯社》指出，斗山熊總教練李承燁在6月15日受訪時，表達曾與前一天發生守備失誤的拉莫斯進行交談。李承燁指出，「身為一名職業選手，他必須要打出職業的表現，那是業餘、粗心的表現。我原本不想和球員們提出這種事，但這次我必須這樣做。」

楊恩過去兩年待在大聯盟小熊，合計出賽22場，交出2轟、8打點，平均打擊率2成10。楊恩本季在紅雀3A出賽74場，繳出11轟、35分打點，打擊率2成85的表現。

楊恩（右）。（資料照，今日美國）

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