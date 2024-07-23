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TPBL選秀》退PLG選秀是對的？雷蒙恩被台新戰神選中成為狀元郎

2024/07/23 15:12

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩被台新戰神選中成為狀元郎。（記者張嘉明攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕日前選擇退出PLG選秀會的混血球員雷蒙恩，今天在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新人選秀會，被台新戰神相中，成為聯盟首位選秀狀元。

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩被台新戰神選中成為狀元郎。（記者張嘉明攝）

值得一提的是，由於TPBL有PLG、T1球隊加入，是按照各隊上季例行賽戰績抽籤決定順位，台新戰神就幸運抽中狀元籤，新竹攻城獅則是榜眼籤。

戰神今日就決定選擇197公分的雷蒙恩，他是前宏國象洋將雷克斯之子，也期待雷蒙恩的能成為戰神接下來的核心球員。

雷蒙恩在16歲就赴美就學，擁有台灣身分證和護照，被視為本土球員，先前在體測會就展現絕佳的身體素質，他在體測會禁區4點移動與反應折返分別以11.07秒、2.66秒技壓群雄，原地垂直起跳335公分、衝刺助跑起跳350公分，都是本土球員最高。

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩被台新戰神選中成為狀元郎。（記者張嘉明攝）

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩被台新戰神選中成為狀元郎。（記者張嘉明攝）

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩被台新戰神選中成為狀元郎。（記者張嘉明攝）

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩被台新戰神選中成為狀元郎。（記者張嘉明攝）

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩被台新戰神選中成為狀元郎。（記者吳孟儒攝）

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