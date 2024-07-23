奧運羽球》最後一舞確定扛掌旗官 戴資穎28日首戰對決譚蓮妮

戴資穎。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕距離2024年巴黎奧運倒數3天，巴黎奧運官網公布小組賽前兩日的賽程時間表，台灣一姐戴資穎27日首日沒有比賽，確定將與霹靂舞好手孫振共同擔任開幕式台灣代表團掌旗官。

巴黎奧運羽球項目將在調拉夏貝爾門體育館舉辦，7月27日至8月1日進行單打小組賽。女單部分將在8月2、3日進行16強賽和8強賽，4日打4強戰，最後8月5日預計台灣時間下午16點55分是萬眾矚目的女單金牌戰。

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巴黎奧運官網公布小組賽前兩日的賽程時間表，戴資穎27日沒有比賽，預計在28日15點20分小組賽首戰對上比利時譚蓮妮，兩人生涯在國際賽共交手過2次，小戴取得2連勝的對戰優勢，這也確定她的最後一舞將與霹靂舞好手孫振共同擔任開幕式台灣代表團掌旗官。

台灣好手率先上場的是混雙組合葉宏蔚／李佳馨，7月27日晚上8點首戰將對決香港組合鄧俊文／謝影雪，尋求衛冕男雙金牌的「麟洋配」李洋／王齊麟7月28日凌晨3點10分與日本保木卓朗／小林優吾交手，寶島一哥周天成28日晚上10點30分與墨西哥好手加里多（Luis Ramon Garrido）過招。

29日出賽的有李洋／王齊麟，凌晨2點20分對戰丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），葉宏蔚／李佳馨3點10分小組賽第2戰的對手是日本渡邊勇大／東野有紗。

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