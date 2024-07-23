中職明星賽》「價值連城」失誤導致夢幻對決 李凱威：洪總擊球強勁

洪一中和王建民夢幻對決。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽次日以一波「夢幻對決」劃下句點，被球迷譽為最「頂」明星賽。在洪一中決定上場、王建民登板投球的該打席，球打向二壘方向，「參考紀錄」上記為台灣隊二壘手李凱威的一次失誤。

也因為李凱威失誤讓洪總上壘，才有後續陳金鋒接著上場，和林岳平、葉君璋搭檔對決張建銘的戲碼。網友笑稱，李凱威的失誤「價值連城」，今天李凱威自己也笑說：「我也覺得價值連城，但沒有想到後面會有這麼精彩的狀況。」

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李凱威說，2出局後看到洪總上場打擊時，內野包括他、游擊手江坤宇和三壘手劉基鴻，互相都在討論：「要不要接？」打到他那個方向後，原本他打算擋在身前，讓球形成上壘和出局一半一半的可能性，結果打得正面，後來反而變成失誤。

李凱威說，洪總擊出的球很強勁，「看不出來前輩今年63歲，球還是強勁，可能前面競賽有熱開。」

原本的夢幻對決，還有「加碼演出」的可能性，那就是台灣隊教練團成員陳江和，原本被選手們拱要上場守二壘。李凱威說：「我本來跟阿坤（江坤宇）說，問看看紅龜賢拜要不要上來守，結果賢拜比自己的腳示意不能上。不然很可惜耶，最後是打在我這邊結束，如果他來接，應該感覺又不一樣。」

最後在「參考紀錄中」，張建銘打向二壘，李凱威傳一壘完成刺殺。這回沒發生失誤，李凱威笑說，當下不知比賽已裁定，想說二三壘已有人，再出差錯就要輸了。

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