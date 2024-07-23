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MLB》轉隊首年轟破道奇兩大神紀錄 大谷翔平再締史詩壯舉比肩貝比魯斯

2024/07/23 17:25

大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平昨天轟出473英呎遠的特大號全壘打，連續4季達成至少30轟的壯舉，成為日本球員第一人。大谷轉隊首年就繳出超鬼神表現，與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）同寫史上唯二的左打者驚人壯舉。

據《OptaSTATS》指出，大谷翔平轉隊道奇首年前97場出賽繳出至少120支安打和30轟，成為史上第2位達成這項壯舉的左打者，前一位要追溯到1920年的貝比魯斯，他在洋基前94場貢獻37轟和121支安打。

大谷翔平昨日轟出473英呎遠的特大號全壘打，成為道奇球場史上第2遠的全壘打，僅次於史坦頓（Giancarlo Stanton）2015年轟出的475英呎紀錄。這也是大谷本季第7支飛行距離超過450英呎的全壘打，而他在道奇球場共累積2支，成為隊史第一人。除此之外，大谷在道奇球場累積6支440英呎的全壘打，寫下自2015年Statcast系統啟用以來的隊史最多紀錄。

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