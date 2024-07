MLB》轉隊首年轟破道奇兩大神紀錄 大谷翔平再締史詩壯舉比肩貝比魯斯

大谷翔平。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平昨天轟出473英呎遠的特大號全壘打,連續4季達成至少30轟的壯舉,成為日本球員第一人。大谷轉隊首年就繳出超鬼神表現,與「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)同寫史上唯二的左打者驚人壯舉。

據《OptaSTATS》指出,大谷翔平轉隊道奇首年前97場出賽繳出至少120支安打和30轟,成為史上第2位達成這項壯舉的左打者,前一位要追溯到1920年的貝比魯斯,他在洋基前94場貢獻37轟和121支安打。

大谷翔平昨日轟出473英呎遠的特大號全壘打,成為道奇球場史上第2遠的全壘打,僅次於史坦頓(Giancarlo Stanton)2015年轟出的475英呎紀錄。這也是大谷本季第7支飛行距離超過450英呎的全壘打,而他在道奇球場共累積2支,成為隊史第一人。除此之外,大谷在道奇球場累積6支440英呎的全壘打,寫下自2015年Statcast系統啟用以來的隊史最多紀錄。

473 feet and 116.7 MPH off the bat?



Ohtani is a a real Sho-man pic.twitter.com/H02RCWh0K1