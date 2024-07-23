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中職》真的叫「鳥松」！ 台鋼簽下新洋投補強先發戰力

2024/07/23 16:44

台鋼新洋投鳥松。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台鋼雄鷹今（23）天正式宣布，球隊迎來新洋投鳥松（Ljay Newsome），補強先發投手戰力，將披上30號戰袍，與台鋼雄鷹一起拚戰下半季。

鳥松今年27歲，2015年在MLB選秀第26輪獲得西雅圖水手青睞，2020、2021年都有大聯盟出賽紀錄，共12場登板其中5場先發，總計30.1局，送出25次奪三振。今年在大西洋聯盟Gastonia Baseball Club擔任主力先發，11場出賽，包含1場完封，戰績5勝1敗，共投56.1局被擊出51支安打，送出54次奪三振，僅13次四壞球保送，WHIP（每局被上壘率）1.14陣中最佳，在聯盟也名列前茅，控球穩定。

除了日籍小野寺賢人受傷勢困擾休兵，台鋼雄鷹目前洋將配置為先發投手哈瑪星（Nick Margevicius）、後勁（Bradin Hagens），還有救援投手雷公（Reymin Guduan），以及洋砲魔鷹（Steven Moya）。

台鋼洋將陣中，哈瑪星、後勁與高雄地名結合，Ljay Newsome加入再添先發投手戰力，登錄名更是直攻澄清湖大本營行政區「鳥松」，強勢捍衛主場。

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