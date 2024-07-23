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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》挺台灣前進巴黎 昇恆昌在桃機辦特展設拍照區

2024/07/23 18:21

中華奧會唯一合作免稅商店昇恆昌在桃機打造４處專屬拍照區，在機場國門第一線服務旅客的昇恆昌免稅商店，是今年唯一與中華奧林匹克委員會合作的免稅店，不僅在選手出境時為選手加油，更在桃園國際機場打造4處奧運比賽項目拍照區、舉辦獨家奧運特展帶動奧運熱潮，號召旅客齊心關注熱血沸騰的巴黎奧運，一起為中華隊應援。（昇恆昌提供）

〔記者姚介修/桃園機場報導〕巴黎奧運即將開始，大家一起為中華隊加油！中華奧會唯一合作免稅商店昇恆昌在桃機打造４處專屬拍照區，在機場國門第一線服務旅客的昇恆昌免稅商店，是今年唯一與中華奧林匹克委員會合作的免稅店，不僅在選手出境時為選手加油，更在桃園國際機場打造4處奧運比賽項目拍照區、舉辦獨家奧運特展帶動奧運熱潮，號召旅客齊心關注熱血沸騰的巴黎奧運，一起為中華隊應援！

獨家奧運特展2024夏季奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎點燃戰火，昇恆昌免稅商點設置在桃機賽事拍照區互動應援牆，已經累積上萬人次長期關注台灣體壇，並以實際行動幫助體育發展的昇恆昌，今年成為中華奧會的主要合作夥伴，除了精心在桃園國際機場航廈內布置選手形象照陳列，也分別在第一航廈B6候機室對面、B7至B9候機室前、C1及C6候機室附近，打造舉重、田徑、羽球及游泳拍照區；日前台灣「羽球一姐」戴資穎、奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋、「羽球王子」王子維等人，都在拍照區留下珍貴一刻。 　

除了拍照區，昇恆昌也在桃園國際機場第二航廈管制區內精心設置「昇恆昌與你一起為中華隊加油 FIGHT TOGETHER 」互動應援牆，短短一周即吸引超過上萬旅客踴躍參與；應援牆近期也迎來「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒、「桌球一姊」鄭怡靜、「柔道男神」楊勇緯等人，與熱情的昇恆昌員工們在應援牆前合影，共同點燃奧運熱情。B9候機室奧運特展　中華台北代表團指定使用東方宇逸貴賓室 　昇恆昌不僅派出大批員工組成加油團夾道歡送選手出國，更為每位選手送上幸運御守，預祝選手取得佳績，並在「EVER RICH昇恆昌」臉書粉絲專頁發起「奧運集氣奪牌換頭貼」活動，邀請大家一起把臉書大頭貼換上挺中華隊相框。 　

此外，昇恆昌相關企業營運的東方宇逸貴賓室，更成為2024巴黎奧運中華台北代表團的指定使用貴賓室，讓選手在搭長程飛機前從容享受候機時光；財團法人昇恒昌基金會也與中華奧會合作，即日起至明年8月15日在B9候機室舉辦「Fight Together世界的奧運」展覽，獨家展出近30年來的5座奧運聖火火炬。 　

昇恆昌股份有限公司總經理江建廷表示，奧運不僅是國際體育盛事，更是國家團結和友誼的象徵，昇恆昌在國門為旅客提供服務的同時，很榮幸能在這個重要時刻為奧運選手提供全力支持，誠摯邀請所有旅客一起為中華隊加油，大家團結一心，與選手共同追尋勝利的榮耀。

中華奧會唯一合作免稅商店昇恆昌在桃機打造４處專屬拍照區，在機場國門第一線服務旅客的昇恆昌免稅商店，是今年唯一與中華奧林匹克委員會合作的免稅店，不僅在選手出境時為選手加油，更在桃園國際機場打造4處奧運比賽項目拍照區、舉辦獨家奧運特展帶動奧運熱潮，號召旅客齊心關注熱血沸騰的巴黎奧運，一起為中華隊應援。（昇恆昌提供）

中華奧會唯一合作免稅商店昇恆昌在桃機打造４處專屬拍照區，在機場國門第一線服務旅客的昇恆昌免稅商店，是今年唯一與中華奧林匹克委員會合作的免稅店，不僅在選手出境時為選手加油，更在桃園國際機場打造4處奧運比賽項目拍照區、舉辦獨家奧運特展帶動奧運熱潮，號召旅客齊心關注熱血沸騰的巴黎奧運，一起為中華隊應援。（昇恆昌提供）

中華奧會唯一合作免稅商店昇恆昌在桃機打造４處專屬拍照區，在機場國門第一線服務旅客的昇恆昌免稅商店，是今年唯一與中華奧林匹克委員會合作的免稅店，不僅在選手出境時為選手加油，更在桃園國際機場打造4處奧運比賽項目拍照區、舉辦獨家奧運特展帶動奧運熱潮，號召旅客齊心關注熱血沸騰的巴黎奧運，一起為中華隊應援。（昇恆昌提供）

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