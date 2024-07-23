中職》兩大名捕穿他的護具上場 戴培峰季後要找高志綱和葉君璋簽名

中職史上兩大名捕高志綱和葉君璋週日在明星賽第2戰先後上場蹲捕，都是借穿富邦悍將戴培峰的護具，戴培峰深感與有榮焉，季後要找兩位前輩簽名。（資料照合成圖）

〔記者吳清正／台北報導〕中職史上兩大名捕高志綱和葉君璋週日在明星賽第2戰先後上場蹲捕，都是借穿富邦悍將戴培峰的護具，戴培峰深感與有榮焉，季後要找兩位前輩簽名。戴培峰當天也和王建民搭檔，對決洪一中、彭政閔和陳金鋒，戴培峰說還好當天沒有先發，才有機會見證歷史時刻。

戴培峰表示，當天第5局潘威倫上場練投時，原本在內休息室看轉播，發現捕手怎麼不見了，想說難道是要我上去蹲？結果就聽到高志綱喊他：「培峰，護具借我，葉總叫我蹲。」趕緊把護具拿給前輩，他連護擋都借，超認真的。

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王建民9局上2出局後登板，當時捕手就是替補上場的戴培峰，還把王建民練投的第一球收進口袋。戴培峰表示，如果王建民沒有要收藏這顆球，下次碰到就要請他簽名。

彭政閔當時從王建民手中擊出左外野二壘打，戴培峰表示，其實恰哥那一球沒有打好，感覺他還可以打更遠，但是最讓他驚艷的還是洪總，本來以為他只是上來揮揮棒，沒想到全力揮擊，還很認真衝上一壘，以他的年紀真的不簡單。

彭政閔擊出安打後，明星隊總教練葉君璋走向戴培峰，他表示當時有點嚇到，結果也是跟他借護具上場蹲捕，很榮幸兩位大前輩都穿他的護具，護具球季中還要使用，季後會找他們簽名。

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