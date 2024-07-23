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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》台灣英雄巴黎出擊！台灣運彩開盤讓民眾投注相挺

2024/07/23 17:43

台灣運彩2024巴黎奧運開盤賽事。（台灣運彩提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年夏季國際體壇最火熱的賽事就是巴黎奧運，本屆台灣代表隊共有60位選手參與16種運動種類，與各國名將共同爭奪最高榮譽。台灣運彩同步開盤支持並推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，邀請民眾一起投注，用實際行動支持並幫選手們加油。

本屆奧運台灣運彩全力開盤相挺，規劃提供超過10種以上運動種類讓民眾投注，包括團體賽的籃球、足球、排球等提供單場、過關或場中投注；國人關注度極高的桌球、羽球、網球、拳擊、射箭、舉重、跆拳道、高爾夫等，都將提供單場或過關投注；其他台灣代表隊選手出賽項目也視情況提供投注。台灣運彩表示，每投注100元，就有10元以上挹注國家運動發展基金，屆時更多經費用在培訓及照顧運動選手，讓他（她）們都能專心參賽無後顧之憂。

至於「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，台灣國手每獲得一面奧運金牌，就抽出1位100萬元得主，每獲得一面銀牌，就抽出1位30萬得主，每獲得一面銅牌，就抽出1位20萬得主，台灣英雄獎牌越多，抽出獎金越多。活動期間（7月16日8月14日）不限球種、不限投注通路，單筆／單張投注滿1千元，會「自動」獲得一次抽獎機會，若投注金額滿2000元，就會得2次抽獎機會，以此類推。相關投注玩法及抽獎活動可洽台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）。

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