中職》第一人選被攔截 台鋼領隊透露：鳥松其實是第2人選

台鋼領隊劉東洋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天宣布簽下27歲新洋投「鳥松」（Ljay Newsome），且由於中文譯名又是跟高雄在地結合，「官宣」後立刻引來網路熱議；台鋼領隊劉東洋除了透露命名的結果和網友想法其實是不謀而合，還表示「鳥松」一開始並非球團的第1人選。

台鋼現有洋投中，包括哈瑪星、後勁的中文名字，都是和高雄在地結合的經典範例，如今又多了以澄清湖大本營行政區為名的右投鳥松，讓球迷一下就有記憶點。

請繼續往下閱讀...

談起命名過程，劉東洋表示當初開會在討論他的名字時，「因為我的英文發音也不是很準確，就從紐森、紐松，再唸到鳥松，結果一講完團隊都哈哈大笑。」由於在官方消息出來前已有部分媒體披露新洋投人選，就讓球迷已在網路討論「會不會叫鳥松」，劉東洋則說，「真是剛好和球迷意見不謀而合。」

鳥松曾在2020、2021年都有在大聯盟水手隊出賽紀錄，當時也和哈瑪星是隊友，如今兩人又在台灣重逢。劉東洋透露，球團一開始設定的左投被其他球隊攔截，因此鳥松其實是第2人選。鳥松今天抵台後，已到高雄國慶青埔球場跟總教練洪一中打過招呼，預計定位是先發投手。

此外，台鋼也同步在進行牛棚部分的補強，目前在尋覓後援洋投人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法