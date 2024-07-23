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中職》范國宸強勢回歸 和張育成組中心打線數據相同感神奇

2024/07/23 18:20

范國宸和張育成共組中心打線。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將范國宸上半季受腳傷影響陷入低潮，下半季終於找回打擊火力，出賽10場有9場敲安，5場至少雙安，和張育成組成3、4棒中心打線後，兩人打出數據相同的好表現，讓范國宸直呼神奇。

范國宸在球季開打前夕膝蓋受傷，狀況一直拉不上來，6月初又踩到休息室前的水溝蓋造成左腳扭傷而下二軍，上半球季結束時打擊率只有0.205，但是下半季首戰就打出本季首轟，10場比賽40打數擊出15支安打，期間打擊率0.375。

范國宸表示，6月初下二軍期間，總教練陳金鋒和打擊教練都幫他規劃訓練課表，雖然不是什麼特別的訓練，就是回歸基本重新把基礎打好，自己也經常和教練們討論，終於逐漸找回原本的打擊感覺。

張育成加盟富邦的前兩戰擔任第4棒，7打數只擊出1支安打，最近3場改打第3棒，由范國宸擔任第4棒在後面保護他，結果兩個人都是13打數5安打，張育成包括中職生涯首轟，范國宸則是連3場有打點。

范國宸，其實也不能說是自己在棒次上保護張育成，張育成本來就是非常優秀的打者，經過短暫的適應期就有好表現並不意外，投手對上他本來就會特別小心，畢竟他有能力一棒把跑者送回本壘，如果讓他上壘，他的速度也很有破壞力，期待張育成持續為打線帶來化學效應。

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