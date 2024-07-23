籃球》佛光盃大學籃球邀請賽7國16支球隊競技 高雄市長陳其邁開球

2024佛光盃大學籃球邀請賽7國16支球隊競技，由高雄市長陳其邁開球。（高雄運發局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2024年佛光盃大學籃球邀請賽今天開戰，高雄市長陳其邁今（23）日現身高雄巨蛋開球，參賽球隊包含地主台灣球隊，另有來自美國、日本、菲律賓、紐西蘭、馬來西亞、澳洲等7個國家、16支球隊，包括男子組8隊、女子組8隊，此次大學籃球代表隊會師高雄巨蛋，競爭激烈，賽事精彩可期。

陳其邁今天特別現身巨蛋與16支參賽隊伍合影，也為女子組佛光大學對戰馬來西亞代表隊，為2隊進行開球，同時為佛光大學加油打氣。

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佛光盃大學籃球邀請賽宛如國際版UBA籃球賽事，讓國內大學籃球隊有機會在台灣迎戰國外球隊，以球會友，與國大專球隊切磋球技，提升國內大專球隊的水準和實力，比賽將持續6天，前4天為預賽，7月27、28日將分別舉行準決和決賽。

本屆賽事由佛光大學、三好體育協會籌備，邀請國內外大學籃球隊參賽，女子組參賽隊伍，包括今年UBA女子組4強賽碰頭的佛光大學、臺灣師範大學，期待本屆佛光盃重現UBA4強賽組合以及國外六支球隊包含武庫川女子大學、菲律賓國家大學、紐西蘭國家隊、馬來西亞代表隊以及首次參賽BrianKerle 籃球學院、奧克拉荷馬浸信大學（OBU）。

男子組參賽隊伍國內有UBA4連霸衛冕軍的政治大學籃球隊參賽以及虎尾科技大學、高雄師範大學，國外則有培育出日本知名球星馬場雄太的筑波大學以及Brian Kerle籃球學院、光明大學、紐西蘭國家隊和馬來西亞代表隊，競爭激烈，賽事精彩可期。

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