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奧運網球》夢幻男雙現身選手村！菜鳥艾卡拉茲：一切全聽納達爾

2024/07/23 18:58

納達爾（右起）、艾卡拉茲現身奧運選手村，各國選手及工作人員爭相合影。（取自X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕合計擁有26座網壇大滿貫男單冠軍的納達爾（Rafael Nadal）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），穿著西班牙國家隊服現身2024巴黎奧運選手村，果然搶盡風頭，吸引各國運動員及工作人員爭相合影，這組被譽為「夢幻男雙」的老少配，準備在拿手的紅土賽場爭取金牌。

38歲的納達爾寶刀未老，即將角逐生涯第4屆奧運，外號「蠻牛」的他曾贏得2008年北京男單金牌、2016年里約男雙金牌，如今這位大滿貫22冠的傳奇「三巨頭」之一，回到曾破紀錄14度法國公開賽封王的羅蘭加洛斯賽場，再度為西班牙爭取單、雙打獎牌，上週瑞典巴斯塔德重返決賽的納達爾，對於五環最後一舞顯得相當興奮：「我很高興再次參與奧運，這是體壇最重要的盛會，希望找回能量，臨場狀態持續提升。」

年僅21歲的艾卡拉茲，今夏橫掃法網紅土、溫布頓錦標賽草地，大滿貫4冠到手，堪稱「三巨頭」接班人的超級新星表示，非常榮幸能與兒時偶像，也是史上最偉大的西國名將並肩作戰，再三強調奧運處女秀將聽從經驗豐富的納達爾建議，「他很清楚如何贏得奧運單打和雙打金牌。我是新人，只是這裡的菜鳥，所以得閉嘴，全聽他的！」

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