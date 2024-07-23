中職》終於升上一軍 高塩將樹珍惜打球機會：年紀不是問題

高塩將樹。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅今天做出球員異動，把昨天新註冊的高塩將樹升上一軍，兩度參加測試、兩度報名選秀都未獲青睞的他，從27歲堅持到35歲終於站上中職舞台，他表示，珍惜任何可以打球的機會，只要穿上球衣，年紀就不會是問題。

高塩指出，2016年底來台參加測試是27歲，雖然覺得這樣的年紀可能有點困難，還是保持著「就是要來打球」的心態，很幸運今年終於在選秀會被指名被，「如果今年沒有被選上，還是會在社會人球隊打球，繼續精進自己的能力。」

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高塩是中職第1位適用「永田條款」的外籍球員，他認為，對個人並沒有特別的感觸，但對整個中職卻可能意義重大，「去年也我有在樂天培訓，如果有任何往職棒發展的機會，我都會朝著這個目標邁進，我珍惜任何可以打球的機會。」

高塩表示，8年前剛來台灣，對打者的印象很深刻，覺得打擊各方面都不錯，後來慢慢看到投手在各種能力的表現都愈來愈好，雖然他已經35歲，但只要穿上球衣，年紀就不會是問題，「如果球隊說，我不行了，那我就是離開，只是這樣的想法。」

只在二軍出賽1場就升上一軍，高塩坦言有點驚訝，加入球隊後仍按照過去在社會人球隊的模式調整，等開始上場比賽再做階段性調整，對於目前的角色是長中繼，教練團不排除讓他擔任先發，他覺得，不論被賦予什麼角色，都會努力為球隊做出貢獻。

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