日職明星賽》洋聯山崎福也被打爆單局失9分 央聯終結5連敗、牧秀悟雙響奪MVP

山崎福也。（取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年日職明星賽首度在火腿新主場Es Con Field Hokkaido舉辦，洋聯明星隊先發投手山崎福也大秀投打二刀流，雖然有敲安，但卻被央聯明星隊打爆，單局狂失9分，創下明星賽單局最多得分，央聯明星隊上演4轟演火秀，終場以11：6大勝洋聯明星隊，終結5連敗。繳出單場雙響砲的橫濱重砲牧秀悟奪下單場MVP。

日職明星賽首戰由地主火腿強投山崎福也掛帥先發，央聯則是阪神王牌才木浩人。山崎福也首局投出3上3下，1局下半以第2棒指定打擊敲出左外野安打，但2局上卻成為惡夢，單局被敲10安，包括丸佳浩的右外野2分砲、牧秀悟背靠背開轟、村上宗隆單局2安還敲出左外野2分彈，山崎福也單局被打了13個人次狂失9分，這也創下明星賽單局最多得分的紀錄。

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洋聯明星隊2局下靠著岡大海的右外野陽春砲追回1分，牧秀悟4局上扛出左外野2分彈，單場雙響灌進3分，洋聯明星隊第6局打進第2分，8局下再追回4分，包括山川穂高的左外野3分砲，洋聯明星隊最終難挽頹勢，明星賽首戰以6：11敗下陣來。

村上宗隆此役繳出3安猛打賞，開轟貢獻2分打點，岡本和真也有3安好表現，牧秀悟則是單場雙響砲，進帳3分打點，拿下明星賽首戰的MVP。

明星賽首戰轟出雙響砲的橫濱重砲牧秀悟奪下單場MVP。（取自產經體育）

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