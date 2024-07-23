TPBL選秀》余維豪首輪被特攻挑中 罹癌母親強忍身體不適仍北上見證

余維豪在首輪被特攻選上，感謝雙親一路支持，合照時抱著他的父親。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在PLG選秀未獲得青睞的台藝大後衛余維豪，今在TPBL選秀會以首輪第5順位被中信特攻選中，讓專程從南投北上的家人感動不已，而他也特別感謝他的父母，尤其是罹癌的母親，忍著身體不適還是要到場見證他的光榮時刻。

余維豪從開始打球後，最挺他的就是一對父母，也是他最忠實的粉絲，從埔里國中、光復高中再到台灣藝大，不管在哪打球，他的爸媽只要有空就會到球場看他打球。

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「真的很謝謝我的爸爸媽媽，也很辛苦他們。」余維豪說，「媽媽會罹癌可能也是因為我們家的小孩而工作太累，畢竟務農賺得不多，想要賺更多錢，有時候還得熬夜，也因此身體出了狀況。」

在1月UBA的比賽，余維豪就得知母親身體不適，農曆年時還因會不自覺發抖，以為是太冷，經檢查才發現有腫瘤，現在已經接受治療控制病情，而她今天原本也要出席選秀會，只是無法久坐，因此在選秀會的飯店房間內收看直播。

余維豪說，被叫上台時真的很開心也很感動，因為得到球團肯定，而自己接下來也會繼續努力，在職業場上站穩腳步，「我想能給家人用心付出的最好回應就是好好練球，在場上就是把最好一面展現出來。」

而余維豪跟家人關係也相當親密，他在合照時還主動要求要抱爸爸，「真的很久沒抱了！」他說，「等等看到媽媽，也要先抱一下、親一下！」

余維豪在首輪被特攻選上，感謝雙親一路支持，合照時抱著他的父親。（記者吳孟儒攝）

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