中職》杰戈投完杰戈投 首勝感謝守備幫忙

悍將新洋投杰戈今天對味全力投7局無失分，拿下中職生涯首勝，並獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將連續兩場比賽都由新洋投杰戈先發，今天對味全隊力投7局無失分，拿下中職生涯首勝，並獲選單場MVP，杰戈感謝隊友守備幫忙，並笑稱颱風天投球反而對他有利。

上週三富邦明星賽前最後一戰也是杰戈的初登板，對中信兄弟前2局狂失5分，今天的明星賽後首戰再度起用杰戈，雖然被擊出6支安打、4次四壞球，仍力保不失分。

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杰戈表示，雖然有一些狀況，已經比上一場好很多，很少在今天這麼強的風勢下投球，不過，大部分的時候對自己是順風、打者逆風，對投手是有利的，加上有風投起起涼涼的很舒服。

杰戈第6局一度遭遇危機，一上場投出四壞球再被安打，但是隨即製造3-6-1的雙殺而力保不失分。杰戈表示，守備真的幫了很大的忙，尤其是一壘手范國宸和游擊手張育成。

杰戈只用91球就投完7局，他表示，如果有機會也想挑戰完投、完封，但是贏球還是最重要的，加上7局結束一度因雨暫停，就把最後2局交給曾峻岳和富藍戈。

悍將新洋投杰戈今天對味全力投7局無失分，拿下中職生涯首勝，並獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

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