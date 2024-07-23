中職》本季首轟出爐 林子偉：獻給天上的阿嬤

林子偉擊出全壘打。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林子偉在請喪假歸隊的首場出賽找回打擊手感，不但本季首轟出爐，9局下還擊出三壘安打吹響反攻號角，帶動樂天桃猿於9局下灌進4分，以6：5逆轉氣走統一獅，賽後他感觸良多，把本季首轟獻給剛過世的阿嬤。

林子偉於7局下擊出本季首轟、生涯第2轟，不僅幫助樂天追到只差3分，也與在天母擊出全壘打的張育成留下前大聯盟台灣野手在中職同日開砲的難得時刻，9局下擊出三壘安打送回樂天第3分，林智平、林承飛、陳晨威相繼跟上。

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林子偉指出，5局下打完第2打席回到外野，告訴自己「不要再想了！一直想要得到什麼，愈想就愈沒有」，後來就放開去打，能選球就盡量選，有好球就攻擊，把球打強就好，感覺壓力也釋放了，「把這支全壘打，獻給天上的阿嬤。」

林子偉坦言，從去年回來打中職開始，一直處在很大的壓力下，心理與身體都被影響，每場比賽都綁手綁腳，任何動作都做不好，「我很容易想太多，鑽牛角尖，但這是我一定要去克服的課題，既然棒球不可能都很完美，那就放手去打吧！」

總教練古久保健二表示，9局下對方派出終結者，林子偉能擊出三壘安打非常關鍵，之後每個打者的串聯都很重要，最欣慰的是「子偉終於打出來了！」

林子偉擊出全壘打。（記者劉信德攝）

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