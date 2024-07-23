中職》擊出再見安打拿MVP 陳晨威：可以開心放颱風假了

樂天桃猿陳晨威擊出再見安打，獲選單場MVP。 （記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿把握陳韻文近5次登板第3次「開劇場」，於9局下狂敲5支安打灌進4分，以6：5逆轉氣走統一獅，擊出生涯第2支再見安打的陳晨威獲選單場MVP，賽後難掩興奮地說：「可以開心放颱風假了！」

統一帶著領先3分進入9局下，按正常調度派陳韻文上場「關門」，1出局後連續被朱育賢、林子偉、林智平、林承飛擊出安打，讓樂天追到4：5只差1分，三振林立後又被陳晨威一棒結束比賽。

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陳晨威表示，蘇俊璋投完9局上回到休息區，坐在他旁邊說「如果輪到你，會是關鍵喔」，沒想到真的輪到他打擊，還是2出局、落後1分的關鍵時刻，因為陳韻文先暴投造成二、三壘有人，比較不敢再投指叉球，讓他更容易鎖定球路攻擊。

陳韻文於6月29日、7月6日兩度搞掉勝騎士的勝投，今天又讓羅昂7局失1分的好投做白工，本季4次救援失敗有3次出現在最近5場出賽，防禦率從0.98衝上3.97，再1次救援失敗就追平生涯單季最多。

樂天桃猿陳晨威擊出再見安打。 （記者劉信德攝）

樂天桃猿陳晨威擊出再見安打。 （記者劉信德攝）

陳韻文。 （記者劉信德攝）

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