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網球》今晚7點拚女雙4強 謝淑薇與奧運搭檔曹家宜再出擊

2024/07/24 07:01

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇首度搭配奧運女雙搭檔曹家宜，本週在WTA250等級的布拉格女網賽開胡後，台灣時間今晚約7點第3種子小薇組合再出擊，將與非種子法國卡西諾（Estelle Cascino）／中國湯千慧爭奪4強門票。

巴黎奧運網球賽事，7月27日至8月4日即將在法國公開賽的羅蘭加洛斯紅土賽場熱戰，而這項捷克首都進行的紅土職業賽，正為五環盛會暖身。甫於溫布頓錦標賽打下草地大滿貫女雙4強、混雙冠軍的謝淑薇，與年僅20歲的曹家宜頭一回合拍，就歷經搶十激戰逆轉勝地主人馬科洛齊耶約娃（Miriam Kolodziejova）／馬萊可娃（Jesika Maleckova），次輪遭遇「法中聯軍」有望乘勝追擊，續開紅盤2連勝挺進準決賽。

曹家宜本週雙打再創職業生涯新高，從135上升1席來到134，加上她與湯千慧去年WTA香港站首度奪冠，本月初ITF蒙彼利埃女雙也曾合作，熟悉彼此打法，如今化友為敵加上經驗豐富的前輩小薇帶領，國際賭盤普遍開好。

若謝淑薇／曹家宜挺進4強，很可能強碰地主頭號種子克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）／西尼亞可娃（Katerina Siniakova），兩人分別贏得溫網女單、女雙冠軍，也是上屆東京奧運女雙金牌，實力非常堅強。　

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