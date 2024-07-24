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奧運游泳》就是針對中國選手 國際總會祭出史上最嚴格藥檢

2024/07/24 07:00

世界水上運動總會針對正在巴黎備戰的中國游泳隊，進行史上最嚴格藥檢。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運開幕前，世界水上運動總會（World Aquatics）實施有史以來最嚴格的藥檢計畫，頭號目標鎖定爭議不斷的中國選手，本屆每人至少已被檢測10次。

「首要任務是讓我們的運動員參與乾淨、公平的比賽。」據《法新社》報導，世界水上運動總會主席穆薩拉姆（Husain Al-Musallam）受訪時表示：「嚴格的藥檢反映了我們致力於維護水上運動最高誠信標準的決心，我們感謝國際檢測組織（ITA） 在執行該計劃方面的共同合作。」

所謂「嚴格的藥檢」，中國游泳隊正是重點，在巴黎參賽的31名選手，每人都接受世界水上運動總會至少10次檢測，這也證實了，日前中國游泳隊營養師于良抱怨，全隊於法國備戰10天內得進行近200次藥檢。

今年4月《紐約時報》等外媒踢爆，23名中國游泳選手在東京奧運前7個月藥檢呈陽性反應，卻被放行參賽，不但贏得3面金牌，其中更有11人角逐巴黎奧運，此事震撼國際泳壇，也讓世界反禁藥機構（WADA）及世界水上運動總會飽受批評。

對此世界水上運動總會表示，自今年元月以來，位於歐洲並獲WADA認可的實驗室，已針對中國游泳選手進行418次檢測，再加上其餘組織，中國游泳選手平均接受多達21次藥檢；相形之下，澳洲游泳選手同時期平均僅4次藥檢，美國游泳選手平均6次藥檢。

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