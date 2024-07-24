MLB》今年才剛離開美職與陳偉殷當隊友 大都會網羅明星外野手JBJ

布萊德利。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，大都會為了尋求外野替補深度，以小聯盟合約簽下前明星外野手「JBJ」布萊德利（Jackie Bradley Jr.），他將會前往3A報到。

布萊德利有11年大聯盟資歷，效力過紅襪、釀酒人、藍鳥、皇家，合計出賽1182場，累積109轟、449分打點，打擊率0.225。布萊德利2016年入選過明星賽，2018年榮獲外野金手套獎，並在美聯冠軍賽拿下MVP，也是該年紅襪奪下世界大賽冠軍重要功臣之一。

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布萊德利去年6月遭皇家釋出，今年4月與美國獨盟大西洋聯盟的長島鴨隊簽約，與我國39歲旅美投手陳偉殷當隊友。根據《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）指出，布萊德利目前在長島鴨連續28場比賽敲安，是隊史最長紀錄。他今年出賽40場，打擊三圍.400/.476/.727。

大都會目前外野陣容，除了巴德（Harrison Bader）與尼莫（Brandon Nimmo）較穩定，其他包含像是泰勒（Tyrone Taylor）、史都華（DJ Stewart）、麥克尼爾（Jeff McNeil）與加梅爾（Ben Gamel）都表現不佳，而馬提（Starling Marte）從6月至今仍在傷兵名單，布萊德利或許能提供大都會需要的外野板凳深度。

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