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MLB》道奇、洋基強力競爭者！ 擁聯盟最狂輪值的費城人還想搶人

2024/07/24 08:23

克羅切。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前戰績獨走大聯盟的費城人隊，傳出仍打算在交易大限前補強先發投手，將聯盟最強的先發輪值再進化。

費城人在今天賽前拿下63勝37敗位居聯盟第一，不過最近10場比賽只有5勝5敗的表現，大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）便指出，他們鎖定白襪強投克羅切（Garrett Crochet），以及本季在老虎表現優異的右投佛雷爾提（Jack Flaherty），此外他們也期待「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）能夠在8月回歸。

本季費城人能夠繳出聯盟最佳戰績，強大的先發投手戰力功不可沒，本季費城人的投手fWAR（勝利貢獻值）高達17、先發投手12.2都是聯盟最高，其中先發投手4人，桑契斯（Cristopher Sanchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、惠勒（Zack Wheeler）、諾拉（Aaron Nola）的fWAR值由高至低依序為3.3、3.2、2.9與2.3，表現相當傑出。

克羅切本季轉先發投出生涯年，20場先發投107.1局狂飆150K，fWAR高達3.9，後續若要控管局數也能轉往熟悉的牛棚，但還有2年半控制權的他要價勢必相當高昂，而且還有道奇、洋基等競爭季後賽球隊也在覬覦他；佛雷爾提今年表現同樣優異，17場先發主投100.2局，fWAR為2.3，是自2019年後的新高，其中K/9值11.35更是生涯最佳表現，不過他的合約是到期約，要價會比克羅切要便宜許多。

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