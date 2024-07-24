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MLB》本季奪道奇次多的8勝仍遭DFA 傳紅襪想和35歲左投再續前緣

2024/07/24 08:39

派克斯頓。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據波士頓媒體《MassLive.com》記者寇堤羅（Chris Cotillo）與麥克亞當（Sean McAdam）指出，紅襪目前仍尚未決定要當買家或賣家，不過紅襪也已和其他球隊進行對話，以防最後決定交易，主要關注對象則是先發投手與右打工具人。

據寇堤羅與麥克亞當說法，紅襪對於天使左右開弓的內野工具人倫吉佛（Luis Rengifo）感興趣，不過天使更傾向留下他。倫吉佛本季出賽69場，打擊三圍.315/.358/.442，累積6轟、25分打點，他的控制權到2025年賽季。

另外，波士頓媒體《WEEI》記者布拉德福德（Rob Bradford）透露，紅襪看上昨天被道奇DFA（指定讓渡）的35歲資深左投派克斯頓（James Paxton），紅襪對派克斯頓非常熟悉，他曾於2022至2023年效力豆城軍，2022年因傷報銷，去年19場先發拿下7勝5敗，防禦率4.50。

派克斯頓休季以1年1100萬美元合約加盟道奇，本季先發18場防禦率4.43，每局被上壘率1.45，89.1局投出64次三振、48次保送，失掉44分責失，拿下8勝2敗，勝場數與王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）並列全隊第2多，僅次史東（Gavin Stone）的9勝。

布拉德福德還透露，紅襪同時也在尋找具有三振能力的後援左投，馬林魚的明星終結者史考特（Tanner Scott）、納爾迪（Andrew Nardi）、普克（A.J. Puk）是潛在的交易對象，而老虎的夏芬（Andrew Chafin）與光芒的克里文傑（Garrett Cleavinger）也是選項。

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