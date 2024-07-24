晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士新星庫明加竟被評為「最過譽」球員！美媒點出關鍵原因

2024/07/24 09:04

庫明加。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士21歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）上季打出突破性表現，被認為是聯盟中最令人期待的新星之一，但似乎有美媒不這麼認為。《Bleacher Report》記者法瓦萊（Dan Favale）列出NBA最過譽球員排名，庫明加竟名列第一。

「我認為他可能是NBA最被高估的球員之一。」法瓦萊在Podcast節目中說道，「我沒有要冒犯他，但當我們談到他時，講得好像他具有類似布里吉斯（Mikal Bridges）的價值。我理解他的潛力，但目前我不相信他的投籃，也不信任他在沒有空間時創造投籃機會的能力，他的防守也很不穩定。」

另一位記者休斯（Grant Hughes）表示，「部份原因是他在一支備受關注的球隊，他又是陣中的潛力新星，所以大家特別關心他。而人們也很喜歡他頂級運動能力，這讓我們更難理性去看待他經常出現在錯誤的防守位置，他也不擅於搶籃板。因此我認為說他過譽不是偏激觀點，但同時我仍覺得他擁有極高潛力。」

法瓦萊撰文指出，勇士一直讓庫明加侷限在單一角色的作法有待討論。他直到上個賽季才有穩定角色，數據令人印象深刻毫無疑問，但無論是勇士球團內部或外界，將庫明加視為基石的觀點有些奇怪，或許有天他能達到這個水準，但目前他還沒。

在法瓦萊的排名中，排在庫明加後面的，依序2至5名分別為火箭格林（Jalen Green）、黃蜂布里吉斯（Miles Bridge）、金塊穆雷（Jamal Murray）、魔術艾薩克（Jonathan Isaac）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。