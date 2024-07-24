NBA》勇士新星庫明加竟被評為「最過譽」球員！美媒點出關鍵原因

庫明加。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士21歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）上季打出突破性表現，被認為是聯盟中最令人期待的新星之一，但似乎有美媒不這麼認為。《Bleacher Report》記者法瓦萊（Dan Favale）列出NBA最過譽球員排名，庫明加竟名列第一。

「我認為他可能是NBA最被高估的球員之一。」法瓦萊在Podcast節目中說道，「我沒有要冒犯他，但當我們談到他時，講得好像他具有類似布里吉斯（Mikal Bridges）的價值。我理解他的潛力，但目前我不相信他的投籃，也不信任他在沒有空間時創造投籃機會的能力，他的防守也很不穩定。」

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另一位記者休斯（Grant Hughes）表示，「部份原因是他在一支備受關注的球隊，他又是陣中的潛力新星，所以大家特別關心他。而人們也很喜歡他頂級運動能力，這讓我們更難理性去看待他經常出現在錯誤的防守位置，他也不擅於搶籃板。因此我認為說他過譽不是偏激觀點，但同時我仍覺得他擁有極高潛力。」

法瓦萊撰文指出，勇士一直讓庫明加侷限在單一角色的作法有待討論。他直到上個賽季才有穩定角色，數據令人印象深刻毫無疑問，但無論是勇士球團內部或外界，將庫明加視為基石的觀點有些奇怪，或許有天他能達到這個水準，但目前他還沒。

在法瓦萊的排名中，排在庫明加後面的，依序2至5名分別為火箭格林（Jalen Green）、黃蜂布里吉斯（Miles Bridge）、金塊穆雷（Jamal Murray）、魔術艾薩克（Jonathan Isaac）

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