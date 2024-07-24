MLB》燃燒104球8K好投問天！ 海盜火球狀元苦吞生涯首敗（影音）

史基斯8.1局好投卻吞下生涯首敗。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜火球狀元史基斯（Paul Skenes）今天對陣紅雀，繳出8.1局失2分8K好投，不過海盜打線卡彈無援助他奪勝，終場紅雀以2：1擊敗海盜，史基斯悲情吞下生涯首敗。

史基斯今天迎來明星賽後的首場先發，一開始他投出7上7下，在3局才被敲安，在5局他失投的曲球被明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）轟出陽春砲失分。

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紅雀先發林恩（Lance Lynn）本季表現普通，但今天對陣海盜繳出5局只被敲出4支安打無失分的表現，還在4下飆出本場比賽第2K，同時也是生涯第2000K，讓他成為現役第6位投出2000K的投手。

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海盜攻勢直到8局才終於給史基斯火力支援，克魯茲（Oneil Cruz）1出局後敲出二壘安打，岡薩雷茲（Nick Gonzales）旋即補上適時安打追平比數，但代打海伊斯（Ke'Bryan Hayes）敲出雙殺打無緣延續攻勢。

9局史基斯續投，面對9棒的西亞尼（Michael Siani）被敲出三壘滾地安打，西亞尼積極跑壘攻佔上二壘但被外野助殺出局，紅雀經挑戰後改判，接著溫恩（Masyn Winn）的滾地出局助西亞尼站上三壘得分大門，下棒的伯勒森（Alec Burleson）在海盜暫停後依舊敲出適時安打超前比數，海盜也在此時將用球數達104球的史基斯給換下場，接替上場的姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski）未讓傷害擴大。

史基斯今天燃燒104球，投8.1局只被打4支安打，包含艾倫納多的陽春砲失掉2分，送出8K沒有保送，防禦率小幅上升到1.83，9下海盜直接被紅雀明星終結者海爾斯利（Ryan Helsley）連飆3K封鎖，史基斯只能苦吞本季首敗。

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