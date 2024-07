MLB》燃燒104球8K好投問天！ 海盜火球狀元苦吞生涯首敗（影音）

史基斯8.1局好投卻吞下生涯首敗。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕海盜火球狀元史基斯(Paul Skenes)今天對陣紅雀,繳出8.1局失2分8K好投,不過海盜打線卡彈無援助他奪勝,終場紅雀以2:1擊敗海盜,史基斯悲情吞下生涯首敗。

史基斯今天迎來明星賽後的首場先發,一開始他投出7上7下,在3局才被敲安,在5局他失投的曲球被明星三壘手艾倫納多(Nolan Arenado)轟出陽春砲失分。

Nolan Arenado provides a souvenir for the fans in Pittsburgh! pic.twitter.com/RzrOpeeyem