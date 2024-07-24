MLB》沒好球打！賈吉獲4保送卻遭關鍵三振 「托天子」開轟難救洋基

托瑞斯。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰大都會，展開連續2場的「地鐵大戰」，然而有別於昨天對戰光芒狂敲15安、5轟，洋基打線今天只擠出5支安打，終場以2：3不敵大都會。

洋基2局上靠著本季低迷的「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）敲出一發陽春砲，本季第9轟幫助洋基先馳得點。不過大都會在5局上對洋基火球新星希爾（Luis Gil）連敲3安，並靠著滿壘觸身球擠回1分，追成1：1平手。

請繼續往下閱讀...

Gleyber Torres opens the scoring with a solo homer! pic.twitter.com/cowGkz8OKA — Yankees Videos （@snyyankees） July 23, 2024

希爾今天主投5局用91球有54顆好球，被敲出4支安打失掉1分，投出6次三振與1次保送，防禦率3.10。6局上洋基後援投手湯肯（Michael Tonkin）遭到阿隆索（Pete Alonso）敲出二壘安打，1出局後被麥克尼爾（Jeff McNeil）炸裂2分砲，洋基陷入3：1落後。

6局下洋基靠著維杜戈（Alex Verdugo）得點圈二壘安打追回1分。然而洋基7、8兩局都未能攻佔得點圈，9局下最後反攻，1出局後索托（Juan Soto）獲得保送，但今天前面4次打擊都被保送的「法官」賈吉（Aaron Judge）遭到三振，最終萊斯（Ben Rice）擊出滾地出局，洋基無緣追平吞敗。

That's about the biggest pitch Jake Diekman has thrown all year: 96 mph right on the black to Aaron Judge. pic.twitter.com/2ZYRYk14LF — Anthony DiComo （@AnthonyDiComo） July 24, 2024

昨天雙響砲的索托今天4打數0安打，吞下1K，另選到1保送；而賈吉更是保送吃到飽，前4打席選到3次四壞保送，第4打席遭到敬遠，最終留下1打數0安打，吞1K，選到4保送的成績單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法