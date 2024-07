MLB》沒好球打！賈吉獲4保送卻遭關鍵三振 「托天子」開轟難救洋基

托瑞斯。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在主場迎戰大都會,展開連續2場的「地鐵大戰」,然而有別於昨天對戰光芒狂敲15安、5轟,洋基打線今天只擠出5支安打,終場以2:3不敵大都會。

洋基2局上靠著本季低迷的「托天子」托瑞斯(Gleyber Torres)敲出一發陽春砲,本季第9轟幫助洋基先馳得點。不過大都會在5局上對洋基火球新星希爾(Luis Gil)連敲3安,並靠著滿壘觸身球擠回1分,追成1:1平手。

希爾今天主投5局用91球有54顆好球,被敲出4支安打失掉1分,投出6次三振與1次保送,防禦率3.10。6局上洋基後援投手湯肯(Michael Tonkin)遭到阿隆索(Pete Alonso)敲出二壘安打,1出局後被麥克尼爾(Jeff McNeil)炸裂2分砲,洋基陷入3:1落後。

6局下洋基靠著維杜戈(Alex Verdugo)得點圈二壘安打追回1分。然而洋基7、8兩局都未能攻佔得點圈,9局下最後反攻,1出局後索托(Juan Soto)獲得保送,但今天前面4次打擊都被保送的「法官」賈吉(Aaron Judge)遭到三振,最終萊斯(Ben Rice)擊出滾地出局,洋基無緣追平吞敗。

That's about the biggest pitch Jake Diekman has thrown all year: 96 mph right on the black to Aaron Judge. pic.twitter.com/2ZYRYk14LF