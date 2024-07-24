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MLB》太閃了！道奇球員最愛女運動員 大谷翔平秒回：我老婆（影音）

2024/07/24 09:52

〔體育中心/綜合報導〕大谷又再放閃！自從道奇巨星大翔平公開與田中真美子的結婚消息後，兩人出席公開場合總是會成為眾所注目焦點。而在今天道奇球團發布的一段訪問影片中，大谷再次展現與妻子的甜蜜感情。

道奇今在官方社群媒體上發布一段影片，詢問陣中球員自己最愛的女運動員，而當問到大谷翔平時，只見大谷不假思索的回答一句「我老婆」，臉上輕輕掛著一抹微笑。對於大谷超甜又老實的反應，美國網友紛紛留言，「回答得真好！」、「大谷回答得又快又準確，這傢伙總是表現得如此到位！」、「這簡直就是完美答案！」

大谷的愛妻田中真美子曾是一名女籃運動員，場上位置為大前鋒，曾在2017年來台參加瓊斯盃，2019年至2023年曾效力於WJBL富士通紅浪女籃隊，並於2023年宣布引退，並在今年3月爆出與大谷翔平結婚喜訊。

在訪問當中，多數道奇球員都回答已退役的網球天后小威廉絲（Serena Williams），足球名人堂傳奇漢姆（Mia Hamm）與WNBA狀元克拉克（Caitlin Clark）也是熱門答案。其中K.赫南德茲（Kike Hernandez）的回答也令不少網友感到溫馨，「Loren Hernandez，我的妹妹，她在曼哈頓學院打D3層級的排球。」

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