MLB》5.5億驚世竊案過後 美媒分析大谷翔平脫離保護網的轉變

大谷翔平與水原一平以及巴雷羅。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本二刀流巨星大谷翔平在今年季初爆出被前任翻譯水原一平盜取近1700萬美元（約新台幣5.5億）的驚天竊案，而該事件最終大谷翔平被認為是受害者，《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）採訪多位前天使內部成員與消息來源，探討了這起事件背後的經緯，不過該起報導大谷翔平本人與水原一平和經紀人巴雷羅（Nez Balelo）都沒有受訪。

在天使隊時期，大谷翔平、水原一平與經紀人巴雷羅形成一個強大的防護罩，讓大谷翔平幾乎不會被打擾，能專注在「棒球」上，而天使對於大谷翔平的要求有時會被拒絕，但球團並不清楚是巴雷羅，抑或是水原一平的決定，有天使職員將其稱為一個無法被滲透且運作良好的機器。

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然而，這部機器卻出現紕漏，那就是水原一平的賭癮，水原一平被認為擁有遠高於翻譯的權利，他不僅是大谷翔平的密友，更像是他的經紀人，他也利用這項優勢，從大谷翔平的帳戶盜取大量的金錢供為己用。而經紀人巴雷羅卻可能因為擔心失去大谷翔平這棵搖錢樹，並沒有對水原一平使用大谷翔平的帳戶提出質疑，最終導致驚天竊案發生，水原一平承認罪刑，有可能面臨最高33年的刑期。

大谷翔平被認為是此次事件的受害者，不過本季他在場上的表現沒有受影響，目前仍是國聯MVP聲量最高的球員，而且他不僅簽下7億美元，其中6.8億為延遲支付的天價大約，在今年初《Sportico》估計大谷的代言收入約為6500萬美元，不過在他表現越發精彩的現在，有業界消息透露，大谷翔平的代言收入更接近1億美元。

大谷翔平目前也已經不再像往常一樣，人生幾乎只有棒球。有位天使職員提到，大谷翔平工作與生活的平衡是99比1，有99%都在工作，只有1%才是生活，在睡覺時他還會穿戴裝置來監測睡眠品質。先前天使前任總教練梅登（Joe Madden）在訪談時便透露，他不覺得大谷翔平有任何的社交活動，「他真的跟棒球結婚了嗎？」

大谷翔平與水原一平。（資料照）

日本精神分析學家土居健郎在他1917年的著作《日本人的心理結構》曾介紹了一個日本文化的獨有現象「甘え」（amae），描述有些日本人會想要能夠得到他人照顧的願望，幾乎就像是父母親來照顧自己一樣。

史丹佛大學社會學教授筒井清輝提到，「在日本，小孩與成人的界線要來得更為模糊，人們想要再次回到小時候。翔平在棒球以外的領域，就被視為是一個大男孩。他是一個成年人，但仍像小孩一樣在場上打球，在深夜追逐棒球。這或許對日本大眾來說，是一個可愛的形象。」不過筒井也指出，上述的言論並不能被定義為日本的文化本質，但在談論日本的文化時，仍是一個關鍵的因素。

然而現在照顧大谷翔平的水原一平已經不在了，大谷翔平得開始學習自立，在今年他更常與隊友互動，許多球員都稱讚他的「棒球英文」已經相當流利，道奇隊馬恩西（Max Muncy）說道：「他與隊友的互動非常頻繁，會跟所有人交談。」教練羅伯斯（Dave Roberts）也提到：「他被迫要成為自己的主人，得開自己的車、自己去辦事，他正在學習一些自己從未理解的事情。」

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