MLB》賈吉、索托有幫手了！ 洋基最強大物「火星人」回歸在即

多明格茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基農場第一號大物「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez），在美國時間6月15日因斜肌拉傷，本季二度進入傷兵名單，不過根據洋基總教練布恩（Aaron Boone）說法，多明格茲即將回歸。

布恩表示，多明格茲昨天在洋基的春訓基地進行了實戰投打練習（Live BP），對手是目前一樣在傷兵名單的火球男博迪（Nick Burdi）。根據布恩的計畫，多明格茲將於明天加入洋基3A球隊，在未來一週內進行復健賽，「他很接近（回歸）了。」

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21歲的多明格茲去年就在大聯盟技驚四座，出賽8場敲出4轟、7打點，但受到右手肘尺側副韌帶撕裂傷影響，於9月底進行TJ手術結束球季。今年多明格茲在小聯盟1A、2A、3A合計23場，繳出.356/.404/.609的打擊三圍，累積6轟、13分打點。

另外《ESPN》報導，洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也接近復出，可能會在本週末前移出傷兵名單，或開始進行短期復健賽。而史坦頓的回歸並不影響多明格茲本季大聯盟初登場的機會，因為洋基急需賈吉（Aaron Judge）與索托（Juan Soto）以外的火力支援。布恩也表示，只要多明格茲開始訓練，就可以準備上場。

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