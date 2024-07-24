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奧運》喀麥隆拳擊女將擔任難民隊掌旗官 瞄準史上首面獎牌

2024/07/24 10:57

喀麥隆拳擊選手恩甘巴將擔任難民隊掌旗官。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕奧運自2016年里約奧運開始增設難民隊，本屆隊伍包含來自11國的37名運動員，將由敘利亞的跆拳道好手阿爾戈塔尼（Yahya Al Ghotany）以及喀麥隆拳擊選手恩甘巴（Cindy Ngamba）擔任掌旗官。

年僅19歲的阿爾戈塔尼因為敘利亞內戰與家人逃到約旦，在難民營接觸跆拳道後，僅5年就晉升黑帶二段，他坦言，沒料到自己能成為難民隊的掌旗官，「感覺真是太棒了，也讓我在比賽更有動力。」

阿爾戈塔尼將在8月8日、19歲的最後一天在男子68公斤級迎來初登場，會在巴黎過20歲生日的他，對於未來懷抱希望，「我很期待透過這次的經驗學習，迎接一個新的自己、為過去的我實現所有的夢想。」

25歲的恩甘巴出生於喀麥隆，11歲時移居英國，曾在英國的拳擊大賽拿過3次冠軍，本屆也被看好能奪牌，她是難民隊史上第一位拳擊選手，此次將在女子中量級（75公斤級）項目出賽，若能成功站上頒獎台，將是難民隊史首面獎牌。

難民隊排在奧運起源國希臘之後、是開幕式第二個出場的隊伍，恩甘巴談及掌旗對自己的意義時表示，「我希望旗幟每一次飄揚都能觸及世界上每一位難民，展現出我們抬頭挺胸、昂首闊步的一面，我們以難民身份自豪，能成為這個隊伍的一份子是因為我們獨一無二。我們不只是難民隊，我們是一個隊伍，我們代表世界上其他的運動員，我們以此為傲、屆時會盡情吶喊、開懷大笑，享受當下。」

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