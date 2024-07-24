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MLB》大谷翔平雙安3打點率道奇5連勝！ 猛追12年首見偉業

2024/07/24 13:24

大谷翔平今天雙安3打點。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨人世仇之戰，大谷翔平單場雙安貢獻3分打點，還跑出本季第24次盜壘成功，幫助道奇隊以5：2收下5連勝。

大谷翔平今天擔任道奇隊開路先發，不過前兩打席都被巨人先發希克斯（Jordan Hicks）三振，第三打席大谷翔平復仇成功敲出帶有2分打點的清壘二壘安打，第四打席吞下本場比賽第3K，第五打席敲出適時安打進帳本場比賽第3分打點，還加碼跑出賽季第24次盜壘成功。

大谷翔平今天5打數2安打貢獻3分打點，吞下3K，打擊率上升到3成14，攻擊指數1.032。目前賽季73分打點緊追歐蘇納（Marcell Ozuna）排名國聯第二，打擊率則些微落後耶利奇（Christian Yelich）的3成15，全壘打30轟則排名第一，有望挑戰成為2012年卡布雷拉（Miguel Cabrera）後的第一位三冠王，同時也會是日本史上第一人。

道奇拉克斯（Gavin Lux）今天擔任先發5棒，首局他就敲出二壘安打攻下2分，巨人前8局僅靠著費茲傑拉（Tyler Fitzgerald）的陽春砲拿下1分，值得一提的是，費茲傑拉已經連續5場比賽開轟，打破與邦茲（Barry Bonds）、湯普森（Robby Thompson）、克拉克（Jack Clark）、梅斯（Willie Mays）共同保持的隊史紀錄，成為新的紀錄保持者。

道奇左投費西亞（Alex Vesia）在9局上半開啟劇場，連續保送查普曼（Matt Chapman）、康佛托（Michael Conforto），再被費茲傑拉敲安掉分，失分後費西亞回穩解決掉佛羅雷斯（Wilmer Flores）並三振懷斯利（Brett Wisely）後被道奇換下場，終結者菲利普斯（Evan Phillips）登板後先保送索勒（Jorge Soler）形成滿壘，但讓小魏德（LaMonte Wade Jr.）擊出滾地出局，驚險關門成功。

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