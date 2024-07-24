中職》曾再見轟成就史上唯一完全比賽 郭阜林如今轉戰台鋼

郭阜林曾靠著再見全壘打成就瑞安的完全比賽。（本報資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職聯盟今公告，台鋼雄鷹球團以金錢交易方式，與統一獅隊球團郭阜林選手完成交易，聯盟審核後交易已生效。

郭阜林本季在一軍僅有9場出賽、打擊率1成48，台鋼球團期望以其過往實績和長打能力，幫助球隊提升板凳深度。

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提到郭阜林在獅隊過往戰績，最經典的莫過於2018年10月7日，統一獅面對中信兄弟之戰，洋投瑞安（Ryan Verdugo）當時投完9局，仍未被任何打者以任何形式上壘，但比分僵持，9下靠郭阜林再見全壘打，獅隊一舉奪勝，也成就瑞安的完全比賽。以再見轟完成完全比賽的罕見狀況，獅隊捕手林岱安當時就說：「連打電動都不見得會有。」

郭阜林該年單季19轟、打擊率2成84，季後賽面對富邦悍將，首戰也曾擊出再見轟。

不過，隔年的郭阜林陷入大低潮，出賽數從前一年破百場到隔年62場，打擊率僅1成84。

2020年，郭阜林意圖奮起，但在狀況正好之際，該年6月13日因於休假期間騎車酒駕被驗出酒測超標，當時他主動告知球隊，被下放二軍禁賽2個月附加處分；且於14日遭到聯盟處以禁賽2場、罰款3萬元之懲處。聯盟也在該事件後修改規章，如今聯盟酒駕罰則更加嚴格。

禁賽歸隊後的郭阜林，一軍出賽數再也未曾破百，前年43場、去年21場，出賽機會面臨壓縮。獅隊在這次交易後表示，今年選秀會後，台鋼主動與統一洽談選手交易事宜，交涉過程中曾討論到以選手交易模式，尋求彼此戰力提升，經過數次意見交流後，今雙方達成共識，由台鋼買斷郭阜林選手合約。

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