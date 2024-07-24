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中職》「人換人」石沉大海 郭阜林交易案變「現金換人」的轉折

2024/07/24 14:05

郭阜林。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹用現金向統一獅換來郭阜林，台鋼領隊劉東洋解釋，原本洽談人換人的方式交易，後來卡關的關鍵是人選，「畢竟我們是第1年打一軍的球隊，選手質、量和板凳深度都不足，人換人有點困難，最終決定以現金換人。」

劉東洋指出，郭阜林是台鋼從第1次擴編選秀就滿有興趣的選手，球隊長打火力比較不足，不管先發還是代打，郭阜林十分符合球隊戰力需求。

台鋼在第1次擴編選秀拿到捕手張肇元，第2次擴編選秀挑施子謙，再以郭俊麟換來江承諺，今年3人都成為台鋼一軍主力，如今又用現金換來打擊能力不俗的郭阜林。

從獅隊獲得不少投打戰力，劉東洋表示，這證明獅隊建構的戰力和二軍農場都相當深厚，投打戰力兵強馬壯，像郭阜林這麼有實力的選手都長期在二軍，今年拿到上半季冠軍，目前年度勝率也暫居第1，值得新球隊學習，也感謝獅隊領隊蘇泰安和總教練林岳平成人之美，站在大環境做思考，給新球隊滿多的幫助。

劉東洋指出，球隊需要補強投手戰力，特別是牛棚，還有板凳深度和攻擊火力，但各隊都缺投手，這部分不是那麼容易，因此思考如何提升火力，最終促成郭阜林交易案。

劉東洋期許郭阜林的到來，可以活化球隊內部競爭力並產生刺激，「阜林一、三壘都能守，和洪總交換過意見，代打較欠缺，阜林是合適人選，這是此次交易案主要出發點。」

台鋼球團並未透露現金交易的金額，劉東洋強調，基於跟獅隊球團協議，故未公布詳細數字，大概是針對2022年第1次擴編選秀金額、自由球員轉隊費，還有選手一軍年紀和資歷做綜合考量。

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