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MLB》大谷翔平豪打直逼三冠王！ 主帥透露好成績的最大關鍵

2024/07/24 14:54

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍球星大谷翔平今天對巨人單場繳出雙安3打點的優質表現，不過也苦吞3次三振，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也針對大谷翔平的狀況做出回應。

大谷翔平今天首打席揮空希克斯（Jordan Hicks）投在好球帶之外的的指叉球被三振，第二打席揮空內角壞球位置的直球被三振，第三打席則鎖定接近好球帶的橫掃球敲出二壘安打，第四打席面對外角剛好壓在好球帶的橫掃球揮空被三振，最後一打席鎖定99.2英哩的偏低直球，掃出114.2英哩的強勁安打。

賽後羅伯斯談起大谷翔平的狀況指出，「我感覺很好，關於3次三振，投手投出了很好的速球，但他也揮了幾顆在好球帶以內的球。第5個打席，對手對他投得非常小心，而且他也維持很好的紀律，抓到了失投球。就像我整個賽季所說的，只要能夠維持揮擊好球帶以內的球的紀律，他就是名特別的選手。」

大谷翔平在繳出雙安3打點的表現後，距離打擊三冠王僅差數步之遙，目前打擊率3成14落後給釀酒人耶利奇（Christian Yelich）的3成15，打點73分落後勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）的79分，兩項都排在國聯第二，全壘打數則是以30發領先第二名的歐蘇納2發，本季不僅有機會以專職打者身分拿下MVP，更有望成為自2012年的卡布雷拉（Miguel Cabrera）後，56年來第2位打擊三冠王，與日本史上第一位打擊三冠王。

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