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巴黎奧運》「柔道男神」楊勇緯27日上場 有機會替台灣拚第一面獎牌or金牌

2024/07/24 15:08

楊勇緯。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕巴黎奧運賽程陸續出爐，台灣本屆率先出賽是射箭隊在明天排名賽登場，至於世界排名第1「柔道男神」楊勇緯及另一位柔道女將林真豪，有機會替台灣於首日就斬獲獎牌甚至金牌。

巴黎奧運射箭項目於25日舉行排名賽，台灣時間下午3點30分進行女子排名賽，台灣隊由4屆奧運國手雷千瑩及邱意晴、李彩綺出擊，男子組則是晚間8點15分展開，湯智鈞、林子翔、戴宇軒將登場，6位好手都將力爭最佳排名，不過射箭的團體獎牌賽預計28日進行，因此台灣代表團首面獎牌可望由柔道隊負責。

巴黎奧運開幕式在當地時間26日晚上登場，隔天多項賽事將點燃戰火，按照官網公布賽程，柔道女子48公斤級、男子60公斤級在台灣時間27日下午開始比賽，台灣本屆由林真豪出賽女子48公斤級，上屆奧運銀牌楊勇緯也要在男子60公斤級出場，兩人目標就是爭取晉級晚間10點的獎牌賽，有機會替台灣帶回獎牌。

值得一提的是，楊勇緯上屆東京奧運就於開幕式隔天出賽，成功摘下男子60公斤級銀牌，更是台灣首面奧運柔道獎牌，本屆他有機會挑戰金牌榮耀。至於柔道尚未舉行技術會議，林真豪、楊勇緯籤表尚未出爐。

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